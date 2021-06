Bimba bloccata nel tunnel al parco giochi e liberata dai Vvf

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19.30 nel parco pubblico 'Incontro' di Forlì, dove una bambina era rimasta bloccata dentro un tunnel nell'area giochi. La bambina, incastrata, non riusciva più ad uscire ed è stata estratta, senza conseguenze.

In via precauzionale sono intervenuti anche il 118 e la polizia municipale. (ANSA).