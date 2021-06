Musica: torna 'Robot', festival elettronica e arti digitali

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - "Confini da attraversare, limiti da superare, per sprigionare energie che non credevamo di possedere": sulla via della conoscenza e della sperimentazione la nuova edizione di Robot, festival di musica elettronica e arti digitali, si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 giugno negli spazi della 'rigenerazione' urbana di DumBO. Preview il 12 giugno con il live di uno degli artisti più rappresentativi della via italiana all'elettronica internazionale, Alessio Natalizia in arte Not Waving, che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo disco 'How To Leave Your Body', nel quale sono presenti Marc Lanegan e Jim O'Rourke.

'Borders' è il tema del 2021, con un cartellone tutto italiano e la direzione artistica di Marco Ligurgo, realizzato "rispondendo alla necessità di costruire un festival che possa finalmente valorizzare i talenti nazionali e alla consapevolezza che quello che avviene nella scena italiana ha ormai una dimensione planetaria, per la quale la provenienza geografica è solo un fatto anagrafico". A Caterina Barbieri, Donato Dozzy e Lorenzo Senni, protagonisti della scena internazionale e con linguaggi espressivi diversi, il Festival ha chiesto di interpretare la 'mutazione' della musica elettronica che non sarà possibile ballare e che deve quindi diventare performance, concerto, ambiente, partitura da ascoltare.

In cartellone tra gli altri Khalab, nome scelto dal dj e produttore Raffaele Costantino per i suoi lavori che narrano un'Africa sempre più vicina, una musica nomade che ha affascinato Peter Gabriel, che ha voluto pubblicare il nuovo disco 'M'Berra' per la sua etichetta Real World; il primo disco omonimo di Gianpace, nuovo progetto di Giulio Fonseca che si inserisce nel cosiddetto 'Rinascimento psichedelico'; la performance site-specific dei romani Salò, uno spettacolo in quattro atti dove il battere elettronico è il commento di un viaggio tra il fantastico e la cronaca. (ANSA).