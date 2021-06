Musica: Porretta celebra Enrico Caruso

La città di Porretta Terme, nel Bolognese, in collaborazione con il museo Enrico Caruso di Lastra a Signa, dedica una serie di iniziative al celeberrimo tenore napoletano in occasione del centenario della morte dell'artista avvenuta nel 1921. Nata da un'idea dello storico Pier Angelo Ciucci, la manifestazione, ospitata al Teatro Testoni di Porretta, si snoda attraverso sei incontri, i venerdì dall'11 giugno al 2 agosto (giorno della morte del tenore), con collegamenti in streaming con il Museo durante i quali si potrà ammirare il documentario 'Sorrento terra delle Sirene e Caruso' con la voce dell'artista, un incontro sulle opere liriche, le romanze da salotto, i brani sacri e quelli patriottici che Caruso ha cantato in giro per il mondo, senza dimenticare il vasto repertorio delle canzoni napoletane delle quali il tenore è stato uno dei massimi interpreti.

Nell'appuntamento del 30 luglio verrà proiettato il film muto del 1918, 'My cousin', uno sguardo simpatico sul mondo degli immigrati italiani a New York, seguito dal più recente, 1951, 'Enrico Caruso - Leggenda di una voce' con protagonisti Gina Lollobrigida e Mario Del Monaco doppiato, naturalmente, dalla voce di Caruso stesso. In chiusura, il 2 agosto, concerto del tenore Davide Piaggio e del baritono Giacomo Contro per rievocare il periodo d'oro della "voce di tenore più bella del mondo". Alla manifestazione parteciperà un pronipote di Enrico Caruso. (ANSA).