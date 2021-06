Auto a fuoco a Bologna, evacuate case e un ristorante

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - Intervento di polizia, 118 e vigili del fuoco, intorno alle 18 in via Saffi a Bologna. A quanto si apprende, un suv ha preso fuoco e per consentire l'intervento di soccorso è stata chiusa la strada. Dalle prime informazioni sembra che le persone a bordo della vettura si siano messe in salvo.

Un'alta colonna di fumo è stata notata da diversi residenti della zona, evacuati un ristorante e alcuni appartamenti che sono stati raggiunti dal fumo. Pesanti i disagi alla circolazione per la chiusura di via Saffi, una delle arterie più importanti di accesso al centro. (ANSA).