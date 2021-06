Presunte molestie a mamme neonati, sospeso pediatra nel Parmense

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - Avrebbe molestato le mamme di alcuni neonati e, per questo, è stato sospeso per un anno - con una ordinanza cautelare per violenza sessuale emessa dal Gip del Tribunale di Parma - dall'attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Protagonista della vicenda un medico-pediatra 62enne oggetto di indagini, da parte dei carabinieri, nate dalle confidenze che alcune clienti del medico hanno avuto con la loro ostetrica riguardo comportamenti ritenuti, dalle stesse donne, anomali.

In base a quanto rilevato dai militari della stazione di Colorno, nel Parmense, tra il novembre del 2020 e lo scorso febbraio 2021, il professionista, in diverse occasioni, avrebbe molestato le madri dei piccoli - fatte oggetto di 'visite' - sostenendo che il comportamento tenuto sarebbe stato legato a finalità terapeutiche.

Al fine di dirimere ogni dubbio in ordine alla correttezza dell'operato del 62enne il pubblico ministero investito del caso ha disposto una consulenza tecnica, che ha escluso come la condotta del sanitario fosse funzionale rispetto ad accertamenti di competenza pediatrica.

Per questo il Gip parmense ha disposto la sospensione dell'uomo dal pubblico ufficio di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la durata di 12 mesi, ritenendo che lo stesso potesse continuare nella sua condotta. (ANSA).