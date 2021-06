Parmigiano Reggiano secondo brand più amato in Italia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 08 GIU - Parmigiano Reggiano risulta in vetta nella graduatoria dei brand più amati dagli italiani piazzandosi al secondo posto, subito dopo Armani.

Secondo la classifica Lovebrands di Talkwalker - multinazionale del Social Listening ed Analytics, che opera dal 2009 con oltre 350 esperti dalle sedi di tutto il mondo - in una graduatoria che vede nella top10 brand iconici a livello mondiale come Gucci, Prada, Bulgari, Ducati, Pirelli, Lega Serie A, "Anche nel 2021 - commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano siamo tra i marchi più apprezzati al mondo e ci confermiamo secondo brand in assoluto in Italia: i consumatori riconoscono, e premiamo, l'unicità del Parmigiano Reggiano. Merito anche di scelte e comportamenti che puntano di anno in anno al miglioramento della filiera: da un lato tutelando le caratteristiche di un prodotto millenario e dall'altro incentivando le imprese ad adottare soluzioni in linea alle aspettative dei consumatori".

La classifica Talkwalker Lovebrands Top-10 Italia vede al primo posto Armani seguito da Parmigiano Reggiano e poi Ducati, Gucci, Prada, Bulgari, Pirelli, Lega Serie A, Barilla e Fila.

