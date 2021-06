Musica: 'Quintetto Improvvisato' al MercatoSonato di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - La rassegna ClassicadaMercato con la quale ogni mercoledì alle 20.30, i complessi di musica da camera dell'Orchestra Senzaspine animano lo spazio del Mercato Sonato di Bologna, prosegue il 9 giugno con un concerto dedicato al repertorio chitarristico italiano.

Protagonista il Quintetto Improvvisato, con Sebastiano Moncata alla chitarra, Pietro Fabris e Giovanni Pedrazzoli ai violini, Stefano Lagatta alla viola e Marta Premolo al violoncello, impegnati nel Quintetto d'autunno per chitarra e quartetto d'archi, in un solo movimento, del compositore bresciano Paolo Ugoletti, scritto per il chitarrista Piero Bonaguri; e il Quintetto per chitarra e archi Op. 143 scritto da Mario Castelnuovo-Tedesco nel 1950 ed eseguito per la prima volta il 26 aprile 1951 a Los Angeles con il Quartetto Paganini e Andrés Segovia, dedicatario tra l'altro dell'opera. L'ingresso al Mercato Sonato è consentito con l'obbligo di mascherina e presentando la tessera Arci 2020/2021. (ANSA).