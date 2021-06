Minaccia di morte e tenta di strangolare compagna, arrestato

È accusato di tentato omicidio per aver tentato di strangolare la compagna, dopo averla minacciata di morte. È successo a Correggio, nella Bassa Reggiana, dove un 44enne è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa. Stando alle ricostruzioni dei militari, l'uomo al culmine di un litigio per motivi di gelosia, l'avrebbe afferrata per la gola. L'arrivo improvviso in camera della figlia minorenne che ha sentito le urla della mamma, ha consentito alla donna di scappare e di chiamare il 112. La 36enne infine è ricorsa alle cure mediche al pronto soccorso e se l'è cavata con una prognosi di 21 giorni per le ecchimosi sul collo. Il convivente nel frattempo era riuscito a fuggire, ma poi si è presentato spontaneamente in caserma dove sono scattate le manette.

Nei suoi confronti gravavano già precedenti per maltrattamenti in famiglia: nel maggio scorso infatti aveva preso a calci la fidanzata.