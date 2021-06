Covid: in Emilia-Romagna meno di 100 contagi quotidiani

Per la prima volta dal 29 settembre in Emilia-Romagna si registrano meno di 100 casi di positività al Coronavirus in 24 ore: nell'ultimo giorno, infatti, i nuovi contagi sono 99, 42 dei quali asintomatici, individuati sulla base di 20.285 tamponi, fra molecolari e antigenici.

Si sono registrate però ancora sette vittime: un uomo di 64 anni a Piacenza, una donna di 71 anni a Reggio Emilia, un 87enne a Modena, due donne, di 78 e 89 anni in provincia di Bologna, una di 84 anni a Ferrara e un uomo di 72 anni nel Riminese. Dall'inizio dell'epidemia, i decessi in Regione sono stati 13.129.

Il 95,8% dei quasi 11mila casi attivi sono in isolamento domiciliare, ma calano anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 70 pazienti, due in meno di ieri, mentre ce ne sono 386 (-18) negli altri reparti Covid.