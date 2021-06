Incidente mortale nel primo pomeriggio, intorno alle 14.25, in via Ravennate all'incrocio con via Madonna dello Schioppo a Cesena. Un camion ha travolto un cittadino del Bangladesh, di 43 anni, che era in sella alla propria bicicletta. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, invano i sanitari del 118 con una ambulanza e un'auto medicalizzata e gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.