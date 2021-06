Mario Brunello chiude i concerti di Musica Insieme a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - Musica Insieme si congeda dal suo pubblico l'11 giugno alle 20 al Teatro Comunale di Bologna con un progetto nato appositamente per il cartellone 2021, battezzato di "rinascenza", che vedrà protagonista il violoncellista Mario Brunello e il gruppo strumentale SolistInsieme. Un incontro che segna il ritorno dell'ensemble che debuttò nel 1998 con la direzione di Giuseppe Sinopoli e che ora celebra idealmente il ventennale della scomparsa del maestro veneziano che tante volte diresse a Bologna.

Musica Insieme ha raccolto intorno a Brunello un gruppo di giovani solisti (il Quartetto Fauves, Veronica Rodella al flauto, Stefano Borghi al clarinetto, il duo pianistico di Pietro Fresa e Giulia Contaldo, il contrabbassista Giulio Marignetti e il percussionista Roberto Marra) per un nuovo Carnevale degli animali (erranti), omaggio a Camille Saint-Saëns nel centenario della morte.

Per questa occasione, Atelier dell'Errore, uno dei più innovativi progetti artistici oggi in Italia, con i performer Nicole e Matteo e la direzione artistica di Luca Santiago Mora, intrecceranno un contrappunto drammaturgico e visivo alle note dei SolistInsieme, per rileggere così l'intero concerto in una forma inedita e sorprendente, delineandone il suo inaspettato lato oscuro, la sua ombra. Il concerto si aprirà con un'altra allegoria, stavolta tragica e novecentesca: Black Angels, trenodia dedicata da George Crumb nel 1970 agli orrori della guerra in Vietnam, qui affidata al Quartetto Fauves in versione "elettrica". (ANSA).