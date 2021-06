Treno storico Firenze-Ravenna per Dante, a bordo Franceschini

Da Firenze a Ravenna nel segno di Dante. È in viaggio dalla stazione fiorentina di Santa Maria Novella, con a bordo il ministro della Cultura Dario Franceschini, il viaggio inaugurale del treno storico dedicato a Dante Alighieri, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte. Il convoglio, trainato da motrice a vapore, percorre la storica tratta ferroviaria faentina con valico appenninico, collegando la città che diede i natali al Sommo Poeta con quella che ne ospita i resti mortali.

Il treno effettua una sosta straordinaria a Marradi (Firenze) per assistere al concerto dell'Orchestra 'Luigi Cherubini' diretta dal maestro Riccardo Muti, in occasione della riapertura dello storico teatro accademico degli Animosi, realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Poi il convoglio ripartirà alla volta di Ravenna dove l'arrivo è previsto in serata.

"Il fascino, la storia e tutta la poesia di Dante in un unico viaggio che trasporta indietro di sette secoli e permette di rivivere i borghi e i paesaggi ancora così pieni della presenza del Sommo Poeta. Un progetto sperimentale di cultura e bellezza naturalistica che abbiamo fortemente voluto soprattutto in questo momento così importante per la ripartenza turistica", ha commentato Andrea Corsini, assessore emiliano-romagnolo al Turismo, a bordo del Treno di Dante.