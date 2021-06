Blitz in patronato, denunciati 5 attivisti collettivo

Cinque attivisti del collettivo 'Il padrone di merda' sono stati denunciati dalla polizia, per un blitz compiuto ieri mattina nella sede di un patronato in via Marzabotto, alla prima periferia di Bologna. Sono tre uomini e due donne, età compresa tra i 24 e i 29 anni, accusati di danneggiamento aggravato in concorso e uno di lesioni personali, per avere picchiato il responsabile della struttura.

I cinque si sono presentati con il volto coperto dalle maschere bianche solitamente utilizzate in queste azioni, hanno affisso adesivi e volantini all'ingresso per poi tentare di entrare.

Quando il responsabile è intervenuto per bloccarli, secondo quanto ricostruisce la Questura, uno dei ragazzi ha cercato di impedirglielo colpendolo con calci e pugni. Dopo il blitz il gruppo si è allontanato, ma gli agenti chiamati dal patronato hanno rintracciato i cinque nella vicina via Pasubio, in possesso delle maschere bianche, dei volantini e degli adesivi, merce che è stata sequestrata. Il collettivo aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un video del blitz, nel quale accusa il patronato di sfruttare i lavoratori.