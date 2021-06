Covid: in Emilia-Romagna 150 casi e cinque morti

È di 150 nuovi casi di positività al Coronavirus e cinque morti il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Covid in Emilia-Romagna. I nuovi positivi, 41 dei quali asintomatici, sono stati individuati sulla base di 19.498 tamponi, fra molecolari e antigenici. La loro età media è di 37,3 anni.

I casi attivi scendono ancora e raggiungono quota 12.214, il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare. Calano anche i ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono dieci in meno di ieri (78 in tutto), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 448, 25 in meno.

Le vittime sono un uomo di 59 anni di Ferrara, uno di 90 a Parma, due donne di 89 e 96 anni a Bologna e una di 87 nell'Imolese. Dall'inizio della pandemia i morti sono stati 13.198.