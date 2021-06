Philip Morris: accordo con Tim su digitalizzazione sito Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Siglato tra Tim e Philip Morris Manufacturing & Technology un accordo per la realizzazione di un progetto di digitalizzazione degli accessi e della logistica nello stabilimento della stessa Philip Morris a Crespellano, alle porte di Bologna.

Nel dettaglio, spiega una nota congiunta, la collaborazione prevede l'utilizzo di un sistema di gestione dei piazzali di sosta - il cosiddetto Yard Management - realizzato da Tem e Olivetti, deputato a migliorare la pianificazione e il tracciamento dei flussi dei mezzi di trasporto e delle merci in ingresso, in stazionamento ed in uscita dal sito produttivo, riducendo al minimo i tempi di attesa degli autotrasportatori.

In particolare il 'cuore' del sistema è rappresentato da un'applicazione digitale, che consente di evitare il formarsi di code e stazionamenti. Cosa che avrà anche effetti sull'ambiente, permettendo una consistente riduzione delle emissioni di CO2.

La digitalizzazione della logistica, viene spiegato ancora, consentirà, inoltre, di assicurare maggiore sicurezza e trasparenza nei processi informativi della filiera facilitando i controlli delle autorità preposte.

La partnership con il gruppo Tim, rientra in una serie di collaborazioni e investimenti del gruppo Philip Morris nel panorama industriale italiano. Entrambe le aziende collaborano con il Competence Center Bi-Rex di Bologna - istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0 - con focus specifico sul tema Big Data. (ANSA).