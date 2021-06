Non versa Iva per 300mila euro, confiscate due case

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La Guardia di Finanza di Modena ha confiscato due immobili per un valore complessivo di 300mila euro a un imprenditore di Carpi, legale rappresentante di una società del settore tessile, per mancato versamento dell'Iva.

L'esecuzione del provvedimento, fanno sapere le Fiamme Gialle modenesi, è arrivato a seguito della condanna definitiva dell'imprenditore.

L'indagine è stata avviata nel 2010 ed ha portato la Finanza modenese a scoprire il mancato versamento dell'Iva per 308mila euro. Inoltre l'imprenditore avrebbe donato alla figlia i due immobili in questione, ora confiscati. (ANSA).