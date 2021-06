Musica: Ferrara, 18 bambini direttori d'orchestra per un giorno

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Diciotto bambini di terza elementare saliranno sul podio del Teatro Comunale di Ferrara per dirigere una grande orchestra, davanti al pubblico. Si intitola 'Ferrara sul podio' il progetto musicale e pedagogico messo a punto dall'attore e direttore del 'Comunale' estense, Moni Ovadia, e il direttore d'orchestra, Alessandro Nidi che andrà in scena domenica prossima con il coinvolgimento dell'Orchestra del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e, in qualità di ospite d'onore, di Ellade Bandini già batterista, tra gli altri, di De André, Guccini, Zucchero e Branduardi.

Al centro dell'attenzione gli studenti della classe 3/a B della scuola primaria 'Villaggio Ina" di Ferrara, piccoli direttori d'orchestra per un giorno, preparati dal maestro Alessandro Nidi, direttore, compositore e pianista. (ANSA).