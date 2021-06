Animali: Oltremare in lutto, morto a Riccione delfino Veera

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Lutto al Parco Oltremare di Riccione: uno dei delfini ospitati nella struttura, Veera, esemplare anziano di 43 anni, è morto per un arresto cardiocircolatorio. Il delfino , aveva vissuto per molti anni in una struttura in Finlandia e poi in Grecia. Nell'agosto 2020 il trasferimento in Romagna e l'inserimento nel gruppo sociale di tursiopi del parco gestito da Costa Edutainment.

L'inserimento rientrava in un più ampio progetto europeo che coinvolge un team di professionisti all'interno dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari e dell'Associazione Europea dei Mammiferi Marini e autorità internazionali che si preoccupa di garantire il miglior tenore di vita a tutti gli esemplari di delfini che vivono in ambiente controllato, residenti in Europa. (ANSA).