Vaccini: Merola, mi scuso io per disagi Open Day a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - "L'Ausl ha lavorato in perfetta buona fede per dare un servizio in più. Stavolta ha sottovalutato la capacità di aggregazione che hanno queste iniziative, rimedierà. Mi scuso io per i disagi. Detto questo, vedrete che la prossima volta faremo meglio: l'importante è sapere che fino ad ora hanno lavorato bene e un errore ci sta". Così, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco, Virginio Merola ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulla gestione dell''Open Day' aperto all'hub vaccinale in Fiera a Bologna che ha visto lunghe code con migliaia di persone già dalla scorsa notte e che ha registrato attimi di tensione. Originariamente era prevista la somministrazione di 1.200 dosi di vaccino Johnson&Johnson raddoppiate dall'Ausl a causa del forte afflusso.

Guardando al futuro, ha aggiunto il primo cittadino emiliano, questo "è ' l'inizio della ripresa, confidiamo tutti che con il rispetto delle regole riusciremo a venirne fuori. Faremo i vaccini, l'importante è stare uniti come città anche se ci sono degli errori e - ha concluso -sapere che bisogna guardare avanti per fare meglio". (ANSA).