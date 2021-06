Minacce online poi le botte in strada, denunciati tre 17enni

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 GIU - Prima è stato minacciato su Instagram, poi è stato aggredito - in piazza - a calci e pugni da tre minorenni, riportando ferite guaribili in trenta giorni.

Protagonista della vicenda - accaduta nei giorni scorsoi a Guastalla, nel Reggiano - un 19enne attaccato da tre 17enni, forse per motivi passionali. Il ragazzo e uno degli aggressori - tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna - hanno avuto una relazione sentimentale, in tempi diversi, con la stessa ragazza.

I fatti risalgono allo scorso 10 maggio, quando i 17enni hanno colpito in strada il 19enne - causandogli diverse contusioni e la frattura di un dito della mano sinistra - mentre stava aspettando uno zio per fare ritorno a casa. Nei giorni precedenti la vittima del pestaggio era stata minacciata su Instagram. A interrompere l'aggressione l'intervento di alcuni passanti che hanno dato l'allarme al 112. Partita dalle minacce proferito online da uno dei 17enni, l'indagine ha portato i carabinieri a individuare gli aggressori, riconosciuti dal 19enne in una seduta di individuazione fotografica.

I tre ragazzini sono stati denunciati con l'accusa di lesioni personali aggravate e, nei confronti di uno di loro, è stata anche ravvisata l'ipotesi di minacce, per le parole pronunciate su Instagram. (ANSA).