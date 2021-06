Covid: 152 nuovi casi in E-R, una persona deceduta

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - Sono 152 - 384.137 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su un totale di 19.255 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 53 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening, 68erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 98 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.

Guardando alla distribuzione sul territorio in testa si trova la provincia di Forlì con 27 casi seguita da quelle di Bologna e Parma con 25, Reggio Emilia con 21, Ravenna con 17, Rimini e Modena entrambe con 12, Cesena con 8, Piacenza con 3 e Ferrara con 2.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.842 , 575 in meno rispetto a ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.263 (-536), il 95,8% del totale dei casi attivi. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, quello di un uomo di 84 anni in provincia di Bologna. Dall'inizio dell'epidemia le morti in regione sono state 13.190.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-5 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (-34).

Sul fronte vaccinale alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.709.385 dosi; sul totale, 998.725 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).