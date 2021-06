Vaccini: Bonaccini, in E-R entro 18 giugno si prenotano tutti

"Se il ritmo dell'arrivo dei vaccini e quello delle ultime settimane entro l'estate in Emilia-Romagna vaccineremo tutti", "noi ad andare al 18 giugno per fasce d'età apriremo a tutti per prenotarsi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Tagadà su La7. "Dal 3 giugno - ha ricordato poi Bonaccini - oltre 200mila 40enni, dai 40 ai 49 anni, che si sono già prenotati riceveranno un sms con ora, data, e luogo del vaccino, chi non si è prenotato lo potrà fare dal giorno successivo".

Priorità a fascia 12-19 anni, 'per scuola' - Dal 7 giugno in Emilia-Romagna aperture ravvicinate di prenotazioni del vaccino per fasce d'età, con priorità (dopo gli over 40) per i teen ager. Il 7 e l'8 giugno si potranno infatti prenotare ragazzi tra 12 e 19 anni, prima ancora di over 30 e over 20. Una scelta precisa, sottolinea la Regione, che va nella direzione di arrivare all'inizio dell'anno scolastico, a settembre 2021, con tutto il mondo della scuola vaccinato con prima e seconda dose, non solo insegnanti e collaboratori, ma anche quanti più ragazze e ragazzi possibili.

Queste le altre date per lo scaglionamento di prenotazione per fasce d'età in regione: 9 e 10 giugno tocca ai 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni. La vaccinazione dei ragazzi fragili tra i 12 e i 15 anni, che fino a ieri non potevano accedere a nessun vaccino, sarà invece gestita in maniera prioritaria e immediata dalle Asl già a partire da questi giorni, sottolinea la Regione, Asl che si faranno carico di chiamare direttamente questo target.