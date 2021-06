Il Quartetto Miral al Mercato Sonato di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - La rassegna ClassicadaMercato dell'Orchestra Senzaspine di Bologna prosegue con il consueto appuntamento di musica classica del mercoledì, il 2 giugno alle 20.30: il Quartetto Miral, formato da Daniele Negrini e Anna Merlini ai violini, Irene Gentilini alla viola e Jacopo Paglia al violoncello, proporrà una lezione-concerto dedicata ai Divertimenti per archi di Mozart, in particolare il n. 1 in re maggiore Kv 136, il N. 2 in si bemolle maggiore Kv 137 e il N. 3 in fa maggiore Kv 138. In chiusura di serata verrà poi suonato il Quartetto per archi N. 10 in mi bemolle maggiore Op. 74 detto 'Delle arpe', composto da Ludwing van Beethoven nel 1809 e dedicato al principe Franz Joseph Lobkowitz. L'ingresso al Mercato Sonato, 7 euro, è consentito con l'obbligo di mascherina e con la tessera Arci. Info: www.senzaspine.com. (ANSA).