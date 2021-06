Debutta il musical Nine, ispirato a Otto e mezzo di Fellini

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - La IX edizione di A Summer Musical Festival organizzata dalla Bernstein School of Musical Theater di Bologna parte quest'anno il 4 e 5 giugno alle 20.30 dal Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara col debutto in prima nazionale del musical Nine, ispirato al capolavoro Premio Oscar di Federico Fellini, Otto e mezzo.

Messo in scena dallo specialista Saverio Marconi, che lo aveva già diretto con successo a Parigi nel 1997 alle Folies Bergère, Nine si avvale della direzione vocale di Shawna Farrell (direttrice della BSMT), delle coreografie di Gillian Bruce e della direzione musicale di Lorenzo Bizzarri sul podio dell'Orchestra Città di Ferrara. Lo spettacolo sarà poi in tournée dal 10 al 12 giugno al Bologna Open Air Theatre e al Teatro Valli di Reggio Emilia il 18 e 19 giugno.

Protagonista nel ruolo di Guido, che fu di Marcello Mastroianni, Filippo Strocchi. Le donne che ruotano attorno alla vita di Guido sono interpretate da performer apprezzate nel panorama del musical italiano come: Sara Jane Checchi nei panni della moglie Luisa, Simona Distefano dell'attrice Claudia, Francesca Ciavaglia nel ruolo di Carla, Francesca Taverni nei panni di Le Fleur, Barbara Corradini in quelli della madre e Marta Pillastrini nelle vesti della Saraghina. Anche due allieve della Bsmt ricoprono ruoli: Elisa Bella in quello di Necrophorus e Silvia Ghirardini nel ruolo di Madame de la Lune. L'ensemble, tutto al femminile, è formato da altre allieve dell'Accademia.

Sul palco anche il giovane Ruben Vecchi che interpreta Guido bambino. (ANSA).