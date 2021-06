Covid: in E-R 107 casi, dato più basso da inizio ottobre

Poco più di cento, 107 per la precisione, i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di circa 21mila tamponi.

Per un dato più basso di quello odierno bisogna ripercorrere gli ultimi mesi e arrivare al primo ottobre, quando i nuovi casi registrati furono 103. Si conferma il trend in discesa della circolazione del virus. Tornano a calare anche i ricoverati, 12 in meno da ieri, e le vittime di oggi sono tre: un 90enne nel Ferrarese, un 63enne nel Ravennate e un 69enne nel Riminese.

Nel dettaglio, in terapia intensiva ci sono 95 pazienti (-5 rispetto a ieri), 523 negli altri reparti Covid (-7).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 37 nuovi casi, seguita da Cesena (14). Poi Ravenna (11), Modena (9), Piacenza (8). Seguono Forlì (7), Parma e Rimini(entrambe 6 casi), Reggio Emilia (5); quindi il Circondario Imolese (3) e, infine, Ferrara (1).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.418 (-855 rispetto a ieri), circa il 96% in isolamento domiciliare.

Vaccini: alle 15 risultano somministrate complessivamente 2.685.130 dosi. Sul totale 990.777 sono i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.