2 giugno: a Bologna open day vaccinale con Johnson&Johnson

Anche in Emilia-Romagna arriva il primo open day, aperto a tutti senza fasce d'età, per la vaccinazione anti-Covid. Domani, mercoledì 2 giugno, l'open day vaccinale è in programma a Bologna presso l'Hub della Fiera, in una data simbolica per il Paese - sottolinea la Ausl - in occasione della Festa della Repubblica.

Dalle 8 alle 19 i cittadini residenti nel territorio dell'Azienda Usl di Bologna che non hanno ancora una prenotazione potranno presentarsi per ricevere la vaccinazione anti-covid. Basta avere con sé la tessera sanitaria. Disponibili complessivamente 1.200 dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson).