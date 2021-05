Virtus e Fortitudo insieme per 'spot' su regole anti-Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Marco Belinelli e Alessandro Pajola della Virtus, Stefano Mancinelli e Matteo Fantinelli della Fortitudo insieme per promuovere mascherine, distanze di sicurezza e comportamenti responsabili per evitare nuovi contagi. I giocatori delle due squadre di pallacanestro di Bologna sono i protagonisti di uno spot nato dalla collaborazione tra Prefettura, Comune, Università, Ausl e le società sportive.

"Con questa iniziativa - spiega il prefetto di Bologna Francesca Ferrandino - volgiamo fare comprendere ai cittadini quanto sia importante il gioco di squadra nel proteggersi dal coronavirus. Ognuno ha un ruolo che deve rispettare, le persone, con il loro comportamento possono mettere a rischio o salvare gli altri". "La cosa più importante - commenta Christian Pavani, presidente della Fortitudo - è mandare messaggi positivi che sono importanti per i nostri ragazzi che hanno pagato due anni difficili. La prevenzione è molto importante". "Il nostro obiettivo - aggiunge Giuseppe Sermasi, vicepresidente della Virtus - è parlare ai più giovani, lo sport può veicolare messaggi importanti". (ANSA).