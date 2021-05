Sfuggono ad alt carabinieri e si schiantano ai 100 km orari

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Sono ancora ricercati i componenti di una banda che, a bordo di una Audi A6 station wagon, è sfuggita a un posto di controllo dei carabinieri per poi andarsi a schiantare contro un palo. E' successo verso l'una della scorsa notte in via Zanardi, periferia di Bologna. All'alt dei militari della stazione Corticella, che volevano verificare i requisiti richiesti dalla normativa anti Covid-19 per gli spostamenti notturni, il conducente ha accelerato e, a fari spenti, si è allontanato a forte velocità toccando i 100 km/h.

Inseguita dalle pattuglie, la vettura è finita contro un palo della segnaletica stradale, ma il conducente è sceso assieme a tre passeggeri e tutti si sono dileguati a piedi sui binari della vicina ferrovia. All'interno dell'Audi. intestata a una società di Milano e non oggetto di furto, sono stati trovati attrezzi da scasso usati anche per smontare le ruote delle auto.

Le indagini dei carabinieri sono in corso. (ANSA).