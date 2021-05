Due donne aggredite in zona universitaria a Bologna

Due donne sono state aggredite ieri sera in zona universitaria a Bologna, in piazza Verdi e dintorni, zone che negli ultimi giorni sono finite al centro del dibattito, anche politico, per assembramenti e ritrovi oltre l'orario consentito.

Nella piazza i carabinieri sono intervenuti dopo che una studentessa di 24 anni è stata colpita da un uomo, un 57enne: durante una lite le ha sferrato un pugno al volto. L'uomo è stato intercettato e denunciato per percosse. Intorno alle 22.30 un'altra donna nella stessa zona è stata ferita da un giovane che le ha lanciato una bottiglia colpendola al naso. Il giovane si è allontanato.

Durante alcuni controlli, i militari della stazione Bologna hanno identificato una ventina di persone. Un 32enne è stato denunciato per spaccio dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi con circa sei grammi di eroina. Sette persone, infine, sono state multate per il mancato rispetto delle misure anti-Covid.