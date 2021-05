Teatro, musica e circo su cammini e nei borghi del bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Dal 29 maggio al 3 ottobre torna 'Crinali', macrocontenitore di eventi per riscoprire l'Appennino bolognese e non solo: è il maggior progetto dell'estate sostenuto da Destinazione turistica Bologna metropolitana e coinvolge tutte le Unioni dei Comuni dell'Appennino bolognese e del Circondario Imolese. La rassegna coniuga natura con arte e cultura: i veri protagonisti dell'iniziativa saranno infatti gli itinerari e i percorsi nel verde, lungo i quali i camminatori potranno incontrare senza preavviso musicisti, attori, cantanti e molti altri artisti che si esibiranno al loro passaggio.

Questi artisti e testimonial, provenienti da vari ambiti espressivi, appariranno improvvisamente, quando il camminatore arriverà in una radura o in uno spazio suggestivo dell'itinerario. I turisti non sapranno dove né quando, ma sapranno che all'improvviso appariranno musicisti, narratori, poeti, attori, circensi che allieteranno il loro cammino, offrendo gratuitamente attraverso la loro arte un racconto o un'esibizione.

'Crinali 2021' toccherà alcuni cammini come Alta Via dei Parchi, Via della Lana e della Seta, Via degli Dei, Via Mater Dei, Via Piccola Cassia, Via Linea Gotica, Cammino di Sant'Antonio, la nuova Ciclovia del Santerno. Sono previsti 200 appuntamenti e 400 artisti, primi appuntamenti sabato a Castiglione dei Pepoli e Monzuno. "E' il momento - sottolinea l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori - del turismo lento, dei borghi, dei cammini, della riscoperta delle ferrovie abbandonate. A questo nuovo modo di godere delle vacanze e del tempo libero l'Appennino ha molto da offrire". 'Crinali', aggiunge, "è anche fonte di ispirazione del festival dell'Appennino che la Regione si appresta a varare". Programma e informazioni sul sito crinalibologna.it. (ANSA).