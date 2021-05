Murale partigiano A1: l'opera resterà al suo posto

Il murale 'Partigiano Reggiano' visibile dall'Autostrada del Sole a Reggio Emilia resta al suo posto. Si è concluso con un accordo la polemica innescata la scorsa settimana: Autostrade aveva infatti obiettato il fatto che, per legge, lungo le autostrade non possano esserci cose che distraggano gli automobilisti. Il Comune ha raccolto la disponibilità di Autostrade di trovare una soluzione di compromesso che è stata individuata, lasciando il murale, che ricorda le vittime partigiane su Casa Manfredi, là dove si trova.

In pratica saranno messi a dimora alcuni alberi sul lato ovest della casa, che non precluderanno la vista dell'opera agli automobilisti in transito e la rete protettiva sarà sostituita con una siepe di un metro.

"Reggio Emilia è soddisfatta del risultato raggiunto - dice il sindaco Luca Vecchi - non avevamo dubbi che, attraverso il confronto, si sarebbe potuto risolvere quello che si configurava come un malinteso, che certamente non poteva avere come esito la cancellazione di un pezzo fondamentale e irrinunciabile della memoria collettiva della comunità".

Secondo il direttore di Tronco di Bologna Donato Maselli, "la piantumazione di alberi ad alto fusto sul versante ovest della casa consentirà di attutire l'impatto visivo per gli utenti che percorrono ad alta velocità la tratta autostradale senza inibirne tuttavia la visibilità". Soddisfatta anche l'Anpi reggiana. (ANSA).