Incidenti stradali: tir si scontrano nel Modenese, un morto

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un autotrasportatore, di cui non si conosce ancora l'età, è morto intorno alle 14,30 in un incidente stradale avvenuto a Spilamberto (Modena), in via Per Castelnuovo.

A scontrarsi sono stati due tir. Sul posto, oltre alla polizia locale dell'Unione Terre di Castelli e al 118, anche i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente stradale è ancora in fase di ricostruzione. (ANSA).