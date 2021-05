Dalla musica all'attualità, torna Biografilm festival

In proiezione ci saranno 106 film, di cui 94 produzioni europee, 98 anteprime italiane e 17 anteprime mondiali: sono alcuni dei numeri dell'edizione 2021 del Biografilm Festival, in programma dal 4 al 14 giugno a Bologna, in parte online e in parte dal vivo.

"Anche quest'anno - ha spiegato la direttrice Leena Pasanen - abbiamo riservato grande attenzione per le opere delle registe donne, con 50 film, e per i talenti emergenti, con 42 opere prime, sempre con un grande equilibrio tra gli artisti affermati e quelli emergenti".

Quest'anno è stata dedicata molta attenzione ai temi dell'arte, con particolare riguardo a quelli musicali, e all'attualità, dalla questione palestinese a quella della Bielorussia. I film, provenienti da 44 diversi Paesi sparsi per 4 continenti, saranno fruibili in forma ibrida, sia con il pubblico in sala (nel luogo consueto del Pop Up Cinema Medica Palace e nella nuova location all'aperto nel chiostro di Santa Cristina) che sulla piattaforma Mymovies.it.

Per tutti i film delle sezioni competitive, Biografilm Italia e Concorso Internazionale, sono stati invitati i registi e le registe. Dalla Danimarca, arriveranno a Bologna René Sascha Johannsen, regista di 7 years of Lukas Graham e Dania O. Tausen e Maria Torgaro, regista e protagonista di Skal. Si segnalano poi tre serate speciali con ospiti al Pop Up Cinema Medica. Il 3 giugno, per la serata di preapertura, sarà presente l'attrice Anna Foglietta, accanto a Marco Spagnoli, regista del documentario Il coraggio del leone in anteprima mondiale, che ci porta dietro le quinte dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia; il 9 giugno, invece, arriverà in anteprima italiana il film francese La Daronne (La padrina), introdotto dal regista Jean-Paul Salomé, mentre il 12, a seguire la cerimonia di premiazione, White Cube sarà accompagnato dal regista e artista olandese Renzo Martens. (ANSA).