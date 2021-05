Vaccini: in E-R dal 3 giugno sms per data agli over 40

"La prossima settimana toccherà ai 40-49enni. Tutti i cittadini già registrati online, da giovedì 3 giugno riceveranno un sms da parte delle loro Asl con la data" per la somministrazione, "sono circa 200mila quelli già registrati". Lo ha detto Raffaele Donini, assessore alla Salute in Emilia-Romagna, nel punto sul piano vaccinale in regione. Da venerdì 4 giugno per tutti gli over 40 che ancora non si sono registrati le agende saranno aperte e riceveranno una data per il vaccino.

Le somministrazioni degli over40 avverranno principalmente negli hub vaccinali ma nel prosieguo della campagna vaccinale "nulla vieta che possano intervenire i medici di medicina generale".

"Entro questa settimana - ha spiegato Donini - riceveranno una data anche tutti i 50-54enni" che vorranno vaccinarsi.

Finora in questa fascia si sono registrate 100mila persone e circa la metà ha già avuto una data dai medici di medicina generale. Agli altri 46mila "oggi arriverà l'sms con la data".

Con gli ultra 50enni l'Emilia-Romagna ha messo in campo un sistema integrato di vaccinazione, hub-medici di medicina generale. Questi ultimi stanno già vaccinando determinate categorie di popolazione, come la scuola e i fragili. Per i 50-54enni che ancora non si sono registrati, le agende saranno aperte ancora venerdì 28 maggio, per ricevere una data. "Così siamo in condizioni di rispettare un impegno - assicura Donini - cioè di vaccinare i 50-54enni in maniera integrata entro il mese di giugno".