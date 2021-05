Tumori:carcinoma squamocellulare,a Bologna campagna SIDeMaST

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - La Campagna nazionale di sensibilizzazione e screening sul carcinoma squamocellulare, 'Te lo dice la pelle', che prevede visite dermatologiche gratuite, fa tappa a Bologna sabato 29 Maggio. Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), con il patrocinio di APaIM (Associazione Pazienti Italia Melanoma) e CIA-Agricoltori italiani, l'iniziativa realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme Regeneron, pone l'attenzione su un tumore maligno della pelle che, secondo i dati più recenti, viene diagnosticato ogni anno a circa 19.000 pazienti.

Il carcinoma squamocellulare "è un tumore della pelle poco conosciuto che può essere aggressivo e invadere i tessuti circostanti e sottostanti fino a dare metastasi agli organi interni - dice la professoressa Ketty Peris, presidente di SIDeMaST -. La diagnosi precoce è quindi fondamentale per ridurre la mortalità di questo particolare tumore cutaneo non melanoma che, dopo il carcinoma basocellulare, è il secondo per frequenza e il primo per mortalità. Tuttavia, se diagnosticato precocemente, l'asportazione chirurgica è risolutiva e curativa.

Quando però viene diagnosticato in maniera tardiva, può raggiungere dimensioni molto ampie e portare allo sviluppo di metastasi. In questi pazienti le opzioni terapeutiche comprendono la chirurgia, la radioterapia e la terapia medica con i nuovi farmaci anti-PD1".

Le visite alla Clinica Dermatologica dell'AOU Policlinico Sant'Orsola, diretta dalla professoressa Annalisa Patrizi, su prenotazione contattando il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. (ANSA).