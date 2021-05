Morti in carcere a Modena, il 7 giugno udienza dal Gip

È fissata per il 7 giugno davanti al Gip del tribunale di Modena Andrea Romito l'udienza per decidere sull'archiviazione del fascicolo sugli 8 detenuti morti durante la rivolta scoppiata nel marzo 2020 nel carcere di Modena. La Procura ha chiesto l'archiviazione, sostenendo che i decessi sarebbero da ricondurre a un'overdose di metadone e benzodiazepine dopo il saccheggio della farmacia del Sant'Anna.

Alla richiesta del pm si sono opposti l'avvocato Luca Sebastiani, che assiste i familiari di Chouchane Hafedh, uno dei morti, l'associazione Antigone e il Garante nazionale, che chiedono di valutare eventuali omissioni e ritardi nei soccorsi.

Per il 7 giugno davanti al tribunale è previsto un presidio di associazioni, tra cui il comitato 'Verità e giustizia per la strage del Sant'Anna'. Il Gip dovrà stabilire se accogliere l'archiviazione o disporre nuove indagini.