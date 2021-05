Incidenti stradali: scontro auto-moto nel Bolognese, morto

Incidente mortale, questa mattina intorno alle 11.30, a Maddalena di Cazzano a Budrio. In base alla prima ricostruzione delle pattuglie della Polizia locale, all'altezza dell'incrocio tra via San Zenone, via Olmi Club e via Armiggia, si è verificato uno scontro tra una Mercedes, condotta da una 82enne residente nel Bolognese, che stava per svoltare e una moto Yamaha che proveniva dalla direzione opposta. Al volante c'era un 56enne residente a Molinella, Michele Petitto, che è stato sbalzato dalla due ruote cadendo a terra. Immediati i soccorsi del 118, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).