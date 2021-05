Ferretti Group con due première al Salone Nautico di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - E' l'Arsenale di Venezia la 'passerella' dove sfileranno tra pochi giorni le due anteprime di Ferretti Group: Ferretti Yachts 1000, l'ammiraglia più grande mai costruita dal Cantiere, e il 43wallytender X, la versione con motori fuoribordo dell'innovativo tender firmato Wally. Due 'première che confermano da parte del Cantiere la scelta del Salone Nautico di Venezia (dal 29 maggio al 6 giugno) come luogo privilegiato per presentare le ultime novità.

Ferretti Yacths 1000 farà infatti il suo debutto mondiale al Salone, mentre 43wallytender X, dopo aver esordito al Palm Beach International Boat Show lo scorso marzo. farà qui la sua anteptrima europea. Il gruppo di Forlì, della nautica made in Italy nel mondo, presenterà complessivamente una flotta di 11 yacht.

L'attesa è soprattutto per il Ferretti 1000, che sarà svelato durante un esclusivo evento presso Marina Certosa, il 28 maggio.

Le due novità saranno affiancate da alcuni dei modelli di maggior successo, dei brand Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama: Ferretti Yachts 500, Ferretti Yachts 670 Rivamare, Dolceriva e Riva 90' Argo, Pershing 8X e Pershing 9X, Itama 62S Il gruppo porterà a Venezia anche la motovedetta d'altura FSD N802: costruita in fibra di vetro e carbonio e caratterizzata da Transfluid, un inedito sistema di propulsione ibrido diesel/elettrico di nuova concezione, è la seconda di 16 unità progettate e realizzate per l'Arma dei Carabinieri da FSDFerretti Security Division, la divisione dedicata al settore Difesa e Sicurezza. (ANSA).