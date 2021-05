Covid: assessore E-R, verso 'zona bianca' da metà giugno

"Per entrare in zona bianca occorre un'incidenza settimanale dei casi di coronavirus sotto 50 su 100mila abitanti per tre settimane di fila e l'Emilia-Romagna è candidata a poterci arrivare a metà giugno, noi confidiamo e speriamo di poterci arrivare anche grazie a un evidente decremento dei casi". Lo ha detto Raffaele Donini, assessore alla Salute in Emilia-Romagna, nel punto sul piano vaccinale in regione. "L'andamento epidemiologico è favorevole per coltivare questa speranza", ha detto.