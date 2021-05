Burgnich: il Bologna lo ricorda, fece esordire Mancini

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Il Bologna piange Tarcisio Burgnich: le strade dell'ex difensore dell'Inter e del club rossoblù si incrociarono per una sola stagione, quando, da allenatore, sedette in panchina nel 1981-82 che si concluse con l'esonero e poi con la retrocessione in B. Burgnich, ricorda la società esprimendo le sue condoglianze alla famiglia, ebbe comunque il merito di far esordire in rossoblù il sedicenne Roberto Mancini.

Le vicende di Burgnich e del Bologna sono legate anche da una storica foto, scattata nel 1966 dal fotografo dell'ANSA Maurizio Parenti, che ha immortalato un gol di Ezio Pascutti, marcato proprio da Burgnich e che è diventata una delle immagini più note e riprodotte della storia del calcio italiano. (ANSA).