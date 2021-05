Architettura: l'archivio Lugli a Biblioteca Civica Modena

(ANSA) - MODENA, 26 MAG - Ottanta metri lineari di buste e faldoni, oltre 1.200 'tubi' con all'interno elaborati grafici e centinaia di disegni e fotografie: in tutto alcune migliaia di documenti tecnici firmati dall'architetto Tiziano Lugli (1934-2020) che, consentendo anche di ripercorrere la storia urbanistica di Modena nella seconda metà del Novecento, saranno presto a disposizione di studiosi e cittadini. L'archivio professionale dell'architetto Lugli - schizzi, progetti, fotografie e relazioni - è stato donato, per volontà degli eredi, alla Biblioteca civica Poletti di Modena, specializzata in arte e architettura, in cui nelle prossime settimane potrà essere trasferito il lascito.

L'archivio Lugli comprende una mole considerevole di documentazione che "racconta" oltre cinquant'anni di attività, dall'edilizia residenziale a quella commerciale, passando per restauri, piani particolareggiati e piani regolatori. I materiali tecnici saranno disponibili per la consultazione pubblica nelle sale della Poletti, a Palazzo dei musei, dopo i lavori di riordino e inventario in corso.

Lugli ha firmato diverse opere che caratterizzano il paesaggio urbano di Modena, come il Direzionale 70 e Leonardo e il complesso Modena Due; la sua impronta sullo sviluppo urbanistico di Modena ha riguardato anche la progettazione di aree, quartieri e distretti, come il Villaggio Giardino e il Villaggio Zeta, il comparto Corassori e i quartieri Torrenova, Amendola e Morane. Altri progetti di rilievo sono la Galleria Ferrari a Maranello e il restauro della Palazzina della Casiglia a Sassuolo (in collaborazione con Gae Aulenti), il riordino urbano delle aree delle ex-acciaierie Falck a Sesto San Giovanni e i piani integrati d'intervento del quartiere Garibaldi Repubblica a Milano e delle aree industriali dismesse ex-Sitoco nella laguna di Orbetello. (ANSA).