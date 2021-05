Vela: Luna Rossa e Regione E-R, accordo su ricerca e turismo

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - Si avvierà una collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e Luna Rossa Prada Pirelli nel campo dell'innovazione della ricerca che coinvolgerà imprese del turismo e centri di ricerca regionali, compreso il Big Data Technopole di Bologna. Focus sulla vela, gli sport del mare e dell'acqua, con Max Sirena che sarà testimonial e ambasciatore dell'Emilia-Romagna.

L'intenzione è emersa nel corso della cerimonia di premiazione, in Regione, per i 19 componenti del team - vincitore della Prada Cup e reduce dall'avventura nella 36/a edizione dell'America's Cup a Auckland, in Nuova Zelanda - nati, che vivono o si sono formati in Emilia-Romagna. A partire da Sirena, skipper e team director, originario di Rimini, e Francesco Longanesi Cattani, rappresentante a Auckland dell'amministratore delegato-title sponsor liaison, di Bagnacavallo (Ravenna).

Velisti, dunque, ma anche ingegneri nautici, meccanici, informatici, architetti navali, preparatori atletici e manager in ambito sportivo che hanno messo le loro competenze e la loro passione al servizio di una disciplina antica e allo stesso tempo avanzata da un punto di vista tecnologico.

"Grazie per le emozioni uniche che ci avete regalato e che, ne sono certo, continuerete a regalarci un futuro. E grazie per aver portato nel mondo lo spirito più autentico di questa terra straordinaria, una terra che ama lo sport e ama le sfide", ha detto il presidente di Regione Stefano Bonaccini. "Tanta parte del talento di Luna Rossa, dello sviluppo di materiali, della progettazione dell'imbarcazione, sempre più avveniristica, nasce e cresce qui, in Emilia-Romagna. Un'altra dimostrazione delle professionalità e delle infrastrutture della ricerca che abbiamo nella nostra regione, fondamentali anche per la ripartenza", ha aggiunto. (ANSA).