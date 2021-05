Va di notte da una ragazzina con un coltello, preso 16enne

E' entrato in casa di una ragazzina, di notte, per aggredirla, ma è stato scoperto: un 16enne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri nel Ferrarese e risponde anche di lesioni e violazione di domicilio. Lo ha anticipato la Nuova Ferrara online.

Secondo quanto si apprende, si era invaghito di una ragazzina di 11 anni, ma pensando di non essere corrisposto si è introdotto in casa sua in piena notte, nascondendosi in uno sgabuzzino, armato di coltello, probabilmente - queste le ipotesi - per aggredire lei e la madre quando si fossero alzate.

La mattina presto, però, prima di uscire di casa per andare al lavoro, il padre lo avrebbe notato e scoperto in casa, ne è nata una colluttazione, e l'uomo stesso è rimasto ferito. Poi c'è stato l'intervento dei carabinieri e l'arresto. La Procura per i minorenni di Bologna sta compiendo le prime verifiche. Il ragazzo ha lasciato all'esterno zainetto, cellulare e scarpe per non far rumore, poi è entrato e ha aspettato alcune ore. (ANSA).