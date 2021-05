Turismo: Emilia-Romagna da scoprire in bicicletta

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - Emilia-Romagna da scoprire lentamente, in bicicletta: a proporre e raccontare gli itinerari tra storia, fede, arte e tradizione, è il nuovo volume delle Guide di Repubblica, in edicola.

La Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri dell'Emilia-Romagna in Bicicletta parte delle indicazioni di Davide Cassani, ct della nazionale italiana ciclismo, e del musicista Massimo Zamboni, che raccontano i loro ricordi, il loro rapporto col territorio e svelano i luoghi del cuore.

Accanto a loro anche Cristina D'Avena, Nina Zilli, Patrizio Roversi e Cino Ricci, Fiordaliso e Maurizio Ferrini. Oltre ai percorsi da poter fare - da quelli Eurovelo alle ciclabili cittadini - i lettori potranno trovare suggerimenti per ristoranti, osterie, produttori, botteghe.

"Bici è bello, è divertente, è sano, è naturale, è contemplativo. Con la bici si può andare al lavoro, si può andare a fare la spesa, si può scoprire un museo, un castello, una chiesa, si può andare in trattoria, si può viaggiare - scrive il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa nell'introduzione al volume - Ci sono in Italia regioni in cui tutto ciò era già nel Dna dei cittadini, una modalità quasi consueta. E tra queste regioni l'Emilia-Romagna è in testa alla classifica".

"Quello tra l'Emilia-Romagna e la bicicletta è un rapporto strettissimo - scrive nell'introduzione il presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini - Le due ruote rappresentano molto per questa regione: sport, competizione e passione, il presente e la quotidianità, ma anche un nuovo futuro, più sostenibile e a misura d'uomo, da costruire con investimenti e progetti concreti. Insomma, crediamo nelle biciclette come uno dei motori dell'Emilia-Romagna che verrà".

(ANSA).