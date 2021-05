Street art per sensibilizzare su malattie ereditarie sangue

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - La street art per sensibilizzare sulle malattie ereditarie del sangue, come anemia falciforme e talassemia, e sull'importanza delle donazioni di sangue, gesto che ancora oggi rappresenta una terapia salvavita per questi pazienti insieme alle terapie. È questo lo scopo di 'Blood artists', campagna promossa da Novartis in collaborazione con Avis, Fondazione 'Leonardo Giambrone', Uniamo e United.

L'iniziativa itinerante ha fatto tappa a Modena con murales sulle facciate della Palestra Comunale e della palestra del Cus, con l'obiettivo di attirare l'attenzione soprattutto dei giovani. Saranno visibili anche sul canale Instagram @blood.artists.

L'anemia falciforme e la talassemia sono patologie genetiche ereditarie del sangue che hanno un enorme impatto fisico, emotivo e sociale sulla vita di chi ne è affetto. In Emilia-Romagna, secondo dati diffusi da Novartis, negli ultimi 30 anni il numero di casi di emoglobinopatie è aumentato esponenzialmente, in particolare i pazienti con anemia falciforme: solo in regione sono circa 500, seguiti da dieci centri provinciali. "Nonostante il numero di pazienti sia in aumento, manca ancora la consapevolezza e la conoscenza dell'anemia falciforme, da parte della popolazione e dei medici", ha detto Antonello Pietrangelo, direttore di Medicina interna e d'urgenza del Policlinico di Modena. "È fondamentale conoscerla affinché questi pazienti possano essere presi in carico non solo nell'emergenza", ha aggiunto, cioè "quando si presenta una crisi dolorosa importante", ma "anche nel lungo periodo per garantirne una migliore qualità di vita e prevenire le complicanze". (ANSA).