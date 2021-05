Musica: doppio appuntamento per ClassicadaMercato A Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - Doppio appuntamento questa settimana per la rassegna 'ClassicadaMercato', con i complessi dell'Orchestra Senzaspine di Bologna impegnati il 26 e 27 maggio alle 20.30. Protagonista del primo concerto è il Trio Badinage (Alessandro Lo Giudice al flauto, Pietro Fabris al violino e Francesca Fierro al pianoforte) che propone una scelta di pagine variegate per linguaggi e stili. Si parte con il Trio per flauto, violino e pianoforte H. 254 del compositore ceco Bohuslav Martinu e con Musique de Cour di Jean Françaix, scritti entrambi a Parigi nel 1937; il primo è particolarmente influenzato da sonorità jazz e dal neoclassicismo di Stravinskij, mentre il secondo, originariamente pensato per flauto, violino e orchestra, è una suite in quattro movimenti, ed è proprio dallo scherzoso finale 'Badinage' che ne ha preso il nome la formazione cameristica che lo propone.

Seguono i Due Interludi che Jacques Ibert compose originariamente per l'opera Le Burlador di Suzanne Lilar. La serata si chiude con il Trio per flauto, violino e pianoforte op. 119 di Nino Rota, considerata tra le opere cameristiche più mature del compositore, scritta nel 1958. Il 27 maggio spazio invece alla musica sinfonica con un appuntamento che schiera l'Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmeggiani, al completo per la celeberrima Sinfonia n. 6 in si minore 'Patetica' composta da Pëtr Il'ič Čajkovskij nell'agosto 1893 e da lui diretta a San Pietroburgo nell'ottobre dello stesso anno, nove giorni prima di morire in circostanze incerte.

