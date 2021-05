Malata di Covid partorì intubata, il bimbo non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta il bimbo di origine marocchina nato il 15 aprile all'ospedale ferrarese di Cona da una donna di 35 anni, a lungo intubata per le conseguenze del Covid.

Il neonato, riporta il Resto del Carlino, si è spento sabato sera. Partorito prematuro proprio per le condizioni della madre, è sempre rimasto in terapia intensiva: era nato con un peso di poco più di un chilo a 27 settimane. La donna, in ripresa e uscita dal coma ed è in fisioterapia. E' riuscita a vederlo solo venerdì, per la prima volta, un giorno prima della morte. "L'ha stretto a sé per la prima e per l'ultima volta", ha detto il padre al quotidiano. L'8 maggio, sempre all'ospedale di Ferrara, era morta la madre della donna e nonna del bambino. (ANSA).