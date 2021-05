Incidente nel tratto Bolognese della A14, un morto

Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 17.30, sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, tra Castel San Pietro Terme e Imola, nel Bolognese. Ha perso la vita il conducente di un mezzo pesante, una autocisterna, che si è ribaltata.

Da una prima ricostruzione della Polizia stradale, sembra che la motrice del mezzo abbia sbandato verso il new jersey che delimita la carreggiata urtando anche parte del cavalcavia che sovrasta l'autostrada. Il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e sarebbe morto sul colpo. La vittima aveva 46 anni ed era originaria di Torre del Greco in provincia di Napoli.

Delicate le operazioni di messa in sicurezza dell'autocisterna perché trasportava ipoclorito di sodio e fenolo fuso, sostanze pericolose e infiammabili. Il tratto della carreggiata è temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di travaso delle sostanze condotto dai Vigili del Fuoco di Bologna e dal nucleo Nbcr di Venezia.