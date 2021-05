Europei: Ferrari aggregato alla Nazionale dal ct Mancini

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, si aggregherà domani al gruppo della Nazionale azzurra di calcio in ritiro a Santa Margherita di Pula, in provincia Cagliari, dov'è in corso il pre-ritiro in vista della fase finale dell'Europeo di calcio del mese prossimo. (ANSA).