Covid: in E-R 161 i nuovi positivi, ma ancora 10 morti

Per la prima volta negli ultimi sette mesi i casi giornalieri di positività al Coronavirus scendono sotto quota 200 in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, i casi di positività sono stati 161. Bisogna risalire ai primi di ottobre per trovare valori di questo tipo. Anche se continuano a calare i ricoveri, si contano però ancora dieci morti, di età compresa fra i 58 e i 92 anni.

I nuovi positivi sono stati individuati sulla base di 22.728 tamponi e 58 di loro sono asintomatici, scoperti attraverso le attività di screening e contact tracing. L'età media dei nuovi positivi è di 38,2 anni. Bologna con 38 casi è la provincia con più casi, seguita da Forlì-Cesena (31) e Modena (26).

I casi attivi scendono a 17.822, il 95,2% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 116, sette in meno di ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid 730 (-32).

Delle nuove vittime quattro sono in provincia di Bologna, due nel Modenese, uno rispettivamente nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Dall'inizio della pandemia i morti in regione sono stati 13.163.